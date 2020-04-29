Стало известно соотношение мужчин и женщин с коронавирусом в России

Соотношение мужчин и женщин, заболевших коронавирусом, в России примерно одинаковое, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин по полу, в разных странах это выглядит по-разному, но у нас соотношение вот такое», – передает РИА «Новости» слова Поповой в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, мужчины заражаются коронавирусом чаще, чем женщины в соотношении 60% на 40%, по информации пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.

Напомним, по мнению главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико, от последствий коронавирусной инфекции мужчины умирают чаще, чем женщины.

Напомним, за последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в России всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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