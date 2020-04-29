Кононенко рассказал о плохих отношениях с Венедиктовым и вступился за него

Журналист Максим Кононенко рассказал, что у него очень плохие отношения с главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым, но он считает его мужчиной и не может обвинить в подлости.

«У меня личные взаимоотношения с Венедиктовым очень плохие. Не я их испортил, он их испортил. После того самого поста про матерей Беслана. Он до сих пор считает, что я сказал нечто отвратительное», – написал Кононенко в Telegram.

Он добавил, что и у него к Венедиктову есть претензии, так как он якобы «нечестно повел себя» с ним задолго до того поста.

«Но Венедиктов – мужчина. Мужик. Я могу предъявить ему предъявы. Но я не могу уличить его в подлости. Может я чего-то не знаю. Но этот материал не добавил мне знаний. Венедиктов – не подлый. Это самое важное для меня знание про мужчину», – написал он.

Кононенко также заявил, что «если пьяный мужик лапает бабу за ноги – это нормально». Но если женщина сказала нет, то «мужик отстал», пояснил Кононенко свою мысль.

«Так и произошло в случае с Ведутой. Хотя лично я Ведуте не верю. Потому что Ведута – баба как раз довольно подлая. И я не один раз в этом убеждался. А вот Лесе Рябцевой я как раз верю. Потому что довольно хорошо ее знаю», – заявил он.

Кононенко отметил, что Венедиктова можно обвинить только в том, что он «лапал баб при живой законной жене» и это «плохо», но «не так плохо как то, что делал Шендерович», который, по его словам, жене изменял.

«Шендерович вел себя подло. Венедиктов – нет. Да, я сексист», – заявил Кононенко. Он подчеркнул, что 25 лет живет с одной женщиной и воспитывает детей, но у него «нет никаких моральных претензий к Венедиктову».

«Много каких претензий есть. Но вот моральных – нет. Он мужчина», – заявил Кононенко.

Ранее бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах, якобы произошедших в 2012 году.

Венедиктов отверг эти обвинения.

Его поддержала Тина Канделаки, которая назвала Венедиктова своим другом, хотя и признала, что он «трогал ее за коленки».