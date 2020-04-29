Гаити ждет голод из-за ситуации с коронавирусом

Гаити ждет голод, если не принять меры для преодоления кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса нового типа, заявил президент страны Жовенель Моиз.

Гаити – беднейшая страна в Западном полушарии по оценке Всемирного банка. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в своем докладе ранее сообщила, что на Гаити наблюдался один из наихудших продовольственных кризисов в 2019 году. По данным специалистов, кризис затронул примерно 3,7 млн жителей Гаити или 35% населения страны.

«Очевидно, что голод будет. У нас уже много безработных. Весь мир переживает рецессию, все страны будут стремиться к рекапитализации бизнеса. Если мы не начнем принимать меры для подготовки к ситуации после распространения коронавируса уже сегодня, у нас будет много проблем», – передает РИА «Новости» слова Моиза в ходе обращения к нации.

В качестве помощи населению президент пообещал выплатить гаитянцам по 3 тыс. гурдов (примерно 30,5 долларов). Он указал, что жители четырех департаментов страны (из 10) получат выплаты уже в начале нынешней недели. Также местные власти начали распашку земли в нескольких регионах страны, президент наряду с этим заявил, что попросит главу минсельхоза обеспечить фермеров семенами.

По данным минздрава страны, на Гаити подтверждено 76 случаев заражения коронавирусом, восемь человек выздоровели и шестеро скончались. На Гаити действует режим чрезвычайной санитарной ситуации, введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД