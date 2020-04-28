В авто наехавшего на полицейских под Парижем водителя нашли письмо с присягой ИГ

В автомобиле водителя, который умышленно наехал на полицейских в пригороде Парижа, обнаружили письмо с присягой на верность террористической группировке ИГ* (запрещена в России), сообщила национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT).

Вечером 27 апреля в городе Коломб департамента О-де-Сен к западу от Парижа злоумышленник совершил наезд на сотрудников полиции, пострадали два человека. Водителя задержали, им оказался 29-летний местный житель, сообщает РИА «Новости».

Глава французского Центра анализа терроризма Жан-Шарль Бризар со ссылкой на коммюнике прокуратуры заявил, что в письме задержанный обещал пожертвовать своей жизнью для установления законов шариата во всем мире.

«Исходя из этого, антитеррористическая прокуратура открыла расследование по обвинению в покушении на убийство представителей государственной власти в связи с принадлежностью к террористической организации», – сказано в заявлении ведомства.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым, он арестован.

В марте сторонник ИГ* был задержан на Ставрополье по обвинению в подготовке терактов на территории региона.