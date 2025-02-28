Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.58 комментариев
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Парламент Ирана ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, сообщил министр промышленности, рудников и торговли Мохаммад Атабак.
Торговое соглашение планируется реализовать в конце марта – апреле, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евразийский экономический союз одобрил начало переговоров о зоне свободной торговли с Ираном в 2016 года. В декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС.