Военкор Сладков назвал Зеленского «совершенным дельцом» после слов Трампа

NYT: В Европе обвинили Трампа в планах разрушить ЕС

NYT: В Европе заподозрили Трампа в планах разрушить Евросоюз

Tекст: Вера Басилая

Издание напоминает, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал Европейский Союз «врагом», созданным «чтобы навредить Соединенным Штатам в торговле» Он повторил это обвинение на заседании кабинета министров в среду, но, как отмечает газета, «в более вульгарных выражениях».

«Европейский Союз был создан для того, чтобы обмануть Соединенные Штаты. В этом и заключается цель, и они хорошо с ней справились», – цитирует The New York Times американского лидера.

Президент США также отметил, что готовит пакет тарифов в 25% на импорт автомобилей и других товаров из Европы.

Такие заявления усилили обеспокоенность европейских лидеров, которые считают, что администрация президента США рассматривает традиционных союзников как противников не только в торговле, но и в других сферах.

Некоторые чиновники и аналитики считают, что администрация президента США просто безразлична к Европе, другие видят открытую враждебность. Но существует общее мнение, что фундаментальные отношения изменились, и что Америка стала менее надежным и предсказуемым союзником.

«Нет никаких сомнений в намерении уничтожить Европу, начиная с Украины», – заявила директор итальянского Института международных отношений. «Расширение прав и возможностей крайне правых играет важную роль в достижении цели разрушения Европейского Союза» Натали Точчи. Причина, по ее словам, в том, что администрация Трампа рассматривает Европу не просто как конкурента, но также как экономическую и даже идеологическую угрозу.

«Если Трамп и его команда «стремятся подтолкнуть крайне правых и разрушить европейскую демократию, то никакие объемы европейских закупок американского СПГ или оружия не будут иметь значения», – отметила Точчи. Увеличение зависимости, добавила она, «может стать своего рода двойным самоубийством».

Камилль Гранд из Европейского совета по международным отношениям отметил, что столкновение с идеологическими, стратегическими и экономическими вызовами от одного из крупнейших союзников вызывает шок у европейцев.

«Враждебность на всех трех фронтах одновременно является настоящим шоком для европейцев. Сложив все три вместе, можно задаться вопросом, являетесь ли вы уже не партнером, а соперником и, возможно, даже противником», – отметил эксперт.

Директор Центра исследований геополитики и безопасности в Вильнюсе (Литва) Линас Койала призывает к спокойствию, поскольку «реальной альтернативы гарантиям безопасности США» в течение длительного времени не будет. «Объявить, что трансатлантические отношения рухнули, было бы все равно, что сойти с корабля посреди океана, когда другого судна не видно», – отметил эксперт. По его словам, «Европа должна проглотить» критику Трампа и «сделать все возможное, чтобы сохранить отношения в целости и сохранности».

Мэтью Крениг, бывший чиновник министерства обороны, который сейчас работает в Атлантическом совете в Вашингтоне, называет себя «нормальным республиканцем» и говорит, что «за последние пару недель было слишком много истерии». В конце концов, по словам Кренига, первый срок Трампа также был отмечен «много жесткой риторикой против союзников и большим количеством почтительных высказываний по отношению к Путину, но в конечном итоге НАТО было усилено».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий.

Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном.

Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что президент США разрушил «доверительные отношения» между Штатами и Европой, и Брюсселю следует сосредоточиться на обеспечении предсказуемости и стабильности, которых не хватает Вашингтону.