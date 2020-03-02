Сторонник ИГ задержан на Ставрополье

В отношении жителя Ставропольского края возбуждено уголовное дело, его обвиняют в подготовке к совершению терактов на территории региона, сообщил информированный источник.

«Задержан житель Кировского района края, который присягнул лидеру «Исламского государства*» (запрещено в России) и планировал преступления террористической направленности на территории края», – передает его слова «Интерфакс».

У него при обыске нашли предметы, которые можно было использовать для создания СВУ.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на Северном Кавказе предотвратили девять терактов и уничтожили 26 террористов.