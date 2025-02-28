Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
Власти немецкого города запретили носить одежду на нудистских пляжах
Власти немецкого города Росток запретили купаться и загорать в одежде на нудистских пляжах
Посетители нудистских пляжей в немецком городе Росток должны будут раздеться или покинуть пляж, соответствующие правила ввело туристическое ведомство города, пишет Times.
В соответствии с новыми правилами отдыхать на нудистских пляжах могут только люди, «практикующих нудизм». Купаться и загорать в одежде «запрещено». Раньше присутствие людей в купальниках допускалось на 37 нудистских участках побережья. Следить за выполнением новых правил будут патрули. Штрафы не предусмотрены, но нарушителей попросят покинуть пляж, пишет Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в большинстве стран ЕС есть нудистские пляжи. За пределами таких пляжей появляться нагишом запрещено, но наказание за эксгибиционизм полагается довольно мягкое, и даже оно практически не применяется на практике.