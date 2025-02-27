Спецслужбы помогут диалогу России и США

Эксперты объяснили задачу спецслужб в возрождении контактов Москвы и Вашингтона

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Президент также принял участие в обсуждении широкого круга профессиональных вопросов, и обозначил главные приоритеты в деятельности ведомства на будущее. Кроме того, президент поблагодарил сотрудников ФСБ за хорошо проделанную работу в 2024 году.

В рамках публичной части коллегии президент уделил особое внимание вопросу «первых контактов с новой американской администрацией». По его оценке, активизация диалога между Вашингтоном и Москвой вселяет «определенные надежды». «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений», – подчеркнул он.

Путин отметил, что «наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи», а также «отказываются от многих стереотипов», в частности, от «мессианских и идеологических клише». Несмотря на то, что столь значимые изменения дают импульс к развитию российско-американских контактов, такое развитие событий устраивает не всех.

«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», – добавил президент. Глава государства заявил, что для предотвращения провокаций Москве необходимо «использовать все возможности дипломатии и специальных служб».

В частности, Путин призвал ФСБ продолжить «системную работу по всем профильным направлениям», в том числе в рамках борьбы с международным терроризмом. По его словам, за последний год количество преступлений террористической направленности выросло, а больше половины из них были спланированы украинскими спецслужбами и их кураторами.

Президент также указал на важность контрразведывательной деятельности. «Необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях», – сказал Путин.

В экспертном сообществе отмечают, что наибольшую заинтересованность в срыве контактов США и России сохраняют Британия, ЕС, а также власти Украины. В попытке сохранить статус-кво они могут пойти на провокацию (даже в виде теракта), сделав переговоры невозможными. Предотвратить подобный исход – задача спецслужб, причем не только российских.

«Зарождающийся диалог России и США очень хрупок. За прошедшие три года уровень отношений Москвы и Вашингтона достиг исторического минимума», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Поэтому во многом нам приходится начинать с нуля.

Мы заново открываем друг в друге собеседника. Этот процесс не может быть легким. К тому же, активизацией диалога США и России довольны далеко не все акторы международной политики. Желающих избавиться от едва просматривающихся намеков к «разрядке» предостаточно», – полагает он.

«Британия, Франция и отчасти Германия видят в контактах Москвы и Вашингтона угрозу собственному положению в мире. Само собой, прорыва в отношениях Кремля и Белого дома опасаются власти Украины. Кроме того, внутри самих Штатов осталось немало людей, выступающих против диалога с Россией. На этом фоне очень важно обеспечить зарождающимся контактам максимальную безопасность», – акцентирует собеседник.

«ФСБ и другие спецслужбы в этом процессе будут играть незаменимую роль. Для разрушения достигнутых успехов сегодня достаточно всего лишь одной яркой искры. Те же взрывы на территории консульства РФ в Марселе – очень опасная провокация, явно не просто так случившаяся в разгар контактов Москвы и Вашингтона», – считает он.

«Профильные органы должны обеспечить максимальную безопасность для наших диппредставительств, их сотрудников, а также ведущих политических деятелей страны. Если противники нормализаций отношений Кремля и Белого дома вновь попытаются устроить покушение на президента России, контакты могут быть заморожены на долгие годы.

Нельзя забывать и об информационном фронте.

Противник наверняка попробует распространить антироссийские фейки, целью которых будет дискредитация Москвы. Спецслужбы должны предотвращать данные провокации, чтобы не допустить и малейшей вероятности возникновения новой «Бучи». В прошлый раз именно эта провокация использовалась как предлог для срыва мирных переговоров», – полагает эксперт.

«Таким образом любой успешный теракт или вброс ложных данных способны разрушить зарождающееся доверие между Москвой и Вашингтоном. Спецслужбы должны стать гарантом того, что диалогу двух держав не будут мешать внешние раздражители», – рассуждает он.

«Кстати, в разные исторические периоды органы разведки США и России часто общались друг с другом параллельно официальным дипломатическим каналам. Как правило, подобные контакты получались даже более откровенными. Кроме того, главной темой наших отношений в ближайшее время должно стать переосмысление глобальной системы безопасности, а специалисты из ФСБ прекрасно осведомлены в этой сфере», – отметил Ткаченко.

В западных странах немало противников возрождения диалога США и России,

считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ. «Конечно, в таких условиях дипломаты не могут работать в одиночку. Сотрудники спецслужб должны формировать фундамент для их деятельности, обеспечивая безопасность сотрудников МИД», – говорит он.

«Хорошо, что Владимир Путин говорит об этом открыто. У Вашингтона должно быть понимание, в каких непростых условиях будет проходить активизация дальнейших контактов. Учитывая, что долгие годы между двумя державами практически полностью отсутствовало взаимопонимание, любой инцидент способен разрушить намечающиеся успехи», – рассуждает собеседник.

«Поэтому спецслужбам обеих сторон необходимо сосредоточиться вокруг оперативного устранения любых провокаций как в информационном поле, так и за его пределами. Нельзя допустить, чтобы теракт или какая-то провокация, совершенная противниками мира, поставила крест на дипломатических усилиях двух великих держав», – отмечает посол.

«И в этом плане американцам предстоит провести также очень серьезную работу. В конечном счете, Дональду Трампу еще предстоит подавить внутри Штатов очаги сопротивления курсу республиканцев. В целом, уже в ближайшее время наши контакты с американцами пройдут серьезную проверку. Давление со стороны противников мира как раз и продемонстрирует, насколько Вашингтон готов идти на нормализацию диалога с Москвой», – заключил Долгов.