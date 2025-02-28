США расширили число возможных целей для авиаударов и операций спецназа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США ослабил ограничения на авиаудары и операции коммандос, что позволило расширить круг потенциальных целей, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CBS.

В сообщении телеканала говорится, что америкаснкий лидер свернул ограничения, касающиеся возможности американских командиров разрешать авиаудары и специальные операции вне рамок конвенциональных боевых действий, расширив ряд лиц, которые могут стать целями.

Согласно данным CBS, в начале этого месяца глава Пентагона Пит Хегсет подписал директиву в ходе встречи с руководством Африканского командования ВС США. Эта директива ослабила централизованный контроль над авиаударами и развертыванием спецназа со стороны властей.

Однако пока остается неясным, были ли другие командования ВС США уведомлены об аналогичных изменениях или получили соответствующие директивы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон решил уволить трансгендеров из армии США в течение месяца, поскольку избиратели в США ранее одобрили запрет трансгендерам служить в армии. Также сообщалось, что Пентагон решил не тратить оборонный бюджет на поддержку геев и Европы, сосредоточившись на других приоритетах.