Торгующие поддельными пропусками лжеполицейские задержаны в Москве

В Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

Отмечается, что мошенники в мессенджере представлялись сотрудниками полиции и продавали пропуска для передвижения по городу на время самоизоляции, сообщает штаб в Telegram.

«Сотрудники Московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали администраторов сервиса, продававшего фейковые цифровые пропуска на период карантина для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)», – говорится в сообщении.

В полиции установили, что мошенники за свои услуги просили от 2,5 до 3,5 тыс. рублей, а после получения денег на банковскую карту переставали выходить на связь.

По данным правоохранителей, за две недели мошенники смогли совершить несколько сделок, а жертвами аферистов стали доверчивые граждане, волновавшиеся из-за ограничения передвижения.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Подмосковье введена система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. При этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет с каждым днем усиливаться.

Также мэр столицы сообщил, что поток людей в Москве с момента ввода пропусков снизился более чем на 500 тыс. человек. По его мнению, это говорит об эффективности введенной системы.

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