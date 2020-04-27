Песков объяснил слова Путина про печенегов и половцев

Президент Владимир Путин знает вес своего слова, а высказывание про печенегов, половцев и «заразу коронавирусную» использовал, чтобы нагляднее донести свою мысль до россиян, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, президент знает вес своего слова. Когда человек пользуется поддержкой большинства граждан своей страны, когда он является одним из, если не самым авторитетным мировым лидером, то, естественно, каждое слово, которое он произносит публично, анализируется и становится предметом самого пристального внимания. Думаю, он прекрасно отдает себе в этом отчет. Но если вы полагаете, что он ради этого что-то такое специально говорит, то это не так», – сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Он указал, что Путин делает это ради того, чтобы свои мысли лучше, нагляднее донести до людей. «Это главное, почему он прибегает к каким-то красочным сравнениям, историческим образам», – добавил Песков.

Ранее он заявил, что Путин сам добавил в свое выступление на совещании с главами регионов по коронавирусу слова о печенегах и половцах.

Напомним, в рамках видеоселектора с губернаторами 8 апреля глава государства сделал очередное заявление из-за пандемии COVID-19. Он объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса и заверил, что страна, справившаяся в свое время с набегами печенегов и половцев, переживет и новую «коронавирусную заразу». Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала заявление Путина.