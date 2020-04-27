В Сеуле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Южнокорейские власти не получали подтверждения информации о якобы проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявил представитель министерства по делам национального объединения Чо Хе Сил.

«В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В субботу несколько мировых СМИ заявили о якобы смерти Ким Чен Ына. Другие издания сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. Между тем, в Пхеньяне подчеркнули, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто стоит за слухами о смерти Ким Чен Ына.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД