Известный итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, сообщила его супруга Фьямметта Кукурния.

«Да, Джульетто не стало», – сказала она ТАСС.

По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь.

4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза выступал за улучшение отношений с Россией и высказывался в поддержку российского лидера Владимира Путина. Так, он заявлял, что президент Путин спасал мир от глобальной войны. Также Кьеза посещал стройку Крымского моста.