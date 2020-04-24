Умерла создательница конфет «Птичье молоко»

Создательница знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова умерла на 87-м году во Владивостоке, сообщили в администрации города.

Администрация Владивостока и Совет почетных граждан выразили «глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой», передает РИА «Новости».

Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. В 1940 году ее семья по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке. Свой трудовой путь она начала в 16 лет на Владивостокской кондитерской фабрике, которая в 1993 году была переименована в «Приморский кондитер».

Мастер высшего класса кондитерского производства РСФСР, Герой Социалистического труда и лауреат Государственной премии СССР, Почетный житель Владивостока Анна Чулкова занесена в Золотую книгу Почета министерства пищевой промышленности РСФСР и в книгу Трудовой славы СССР.

В 1967 приморские кондитеры во главе с Чулковой разработали самый удачный в СССР рецепт конфет «Птичье молоко», а также первыми стране внедрили механизированную технологию их производства.

За это Чулкова была награждена орденом Ленина. Впоследствии кондитеры со всего Дальнего Востока приезжали во Владивосток, чтобы учиться делать конфеты.

«Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции – шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ», – отметили в мэрии.