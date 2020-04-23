Шушкевич назвал ложью слова Горбачева о причинах развала СССР

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.

«Он врет несусветно <...> В его возрасте лучше этого не делать», – передает РИА «Новости» слова Шушкевича, ссылаясь на эфир радиостанции НСН.

Бывший политик также добавил, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сам сделал «много положительного», но в дальнейшем стал «тормозом». Шушкевич, в свою очередь, обвинил его в жажде власти.

«Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев», – утверждает политик.

По мнению Шушкевича, экс-президент СССР попытался заполучить власть «полуобманным» путем и не желал ее с кем-либо делить. А потеряв достойных советников, Горбачев начал «начал делать много глупостей и много врать».

«Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума», –отметил белорусский политик.

Также Шушкевич призвал Горбачева не делать «из себя посмешище» и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.

«Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно – уже потом понял, что он продешевил в десять раз», – признался политик.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как группа людей, назвавших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), сделала последнюю попытку спасти Советский Союз, что привела к прямо противоположному результату.

Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.