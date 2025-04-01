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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 16:28 • Новости дня

    Риелтора из Томска попросили проверить за «шутку» о заработке на погибших на СВО

    Движение «Зов народа» попросило СК проверить риелтора из Томска за «шутку» о заработке на погибших на СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Движение «Зов народа» направило запрос в Следственный комитет России с просьбой проверить риелтора из Томска, которая в подкасте озвучила «схему» заработка на смерти участников СВО.

    Риелтор заявила: «Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает – получаешь 8 млн». Об этом сообщает RT.

    Автор подкаста объяснила телеканалу, что слова ее собеседницы были «черным юмором». Общественники подчеркнули, что такие заявления являются кощунственными.

    Видеозапись, где риелтор со смехом обсуждала «схему» покупки квартиры для женщин старше тридцати, распространилась в Сети. В настоящий момент этот ролик удален с ее страниц в социальных сетях.

    31 марта 2025, 18:31 • Новости дня
    Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле
    Ученые: Радиация ускорила эволюцию животных в Чернобыле
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружены уникальные адаптационные признаки у животных под воздействием радиации, включая эволюционное преимущество темной окраски чернобыльских лягушек.

    Испанские исследователи обнаружили, что чернобыльские лягушки приобрели темную окраску благодаря повышенному содержанию меланина, что обеспечивает им защиту от радиации и повышает их шансы на выживание, передает «Газета.Ru».

    Американские ученые выявили у чернобыльских волков уникальную устойчивость к раковым заболеваниям, несмотря на постоянное радиационное облучение, в шесть раз превышающее безопасный для людей уровень. Также у местных собак обнаружены специфические генетические мутации, которые отсутствуют у их сородичей за пределами зоны отчуждения.

    Птицы, обитающие в зоне, выработали повышенный уровень антиоксидантной защиты. В то время как у домашних животных, находившихся в зоне после аварии, фиксировались опасные мутации, чернобыльская фауна демонстрирует исключительные случаи адаптации. Специалисты отмечают, что, хотя радиация способна не только уничтожать, но и стимулировать эволюцию, такие адаптации остаются скорее редкостью, чем нормой.

    Ранее исследование сотрудников Миссурийского университета в Колумбии показало, что обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут стать распространителями мутантных генов среди своих сородичей по всей Европе.

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    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом

    Фицо заявил, что Урсула фон дер Ляйен отругала его за пошлины

    Фицо пошутил о том, что фон дер Ляйен назвала его идиотом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошутил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отругала его за неурегулированный вопрос с пошлинами во время его визита в США.

    Во время пресс-конференции Роберт Фицо рассказал, что якобы получил упреки от Урсулы фон дер Ляйен за то, что не смог урегулировать вопрос с пошлинами во время визита в США. Он отметил, что беседа касалась первой темы – пошлин, которые обрушатся на Словакию. Фицо рассказал, что фон дер Ляйен якобы отругала его за провал переговоров с президентом США, передает РИА «Новости».

    «Нормально меня ругала полчаса, что я полный идиот. Я же все-таки там был, я же говорил с Маском, и я не устроил это для всего мира», - сказал Фицо.

    Он также отметил, что 2 апреля ожидается большой сюрприз в виде новых пошлин от Трампа, которые затронут Францию, Германию и Китай. Он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ обвиняют его в этом, хотя на встрече с Трампом присутствовал и президент Франции Эммануэль Макрон.

    На своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) Фицо добавил, что надеется на понимание шутки со стороны Урсулы фон дер Ляйен, но выразил опасение, что словацкие СМИ и оппозиция не восприняли ее должным образом.

    Премьер-министр также планирует обсудить с производителями автомобилей в Словакии возможные последствия новых пошлин и развитие ситуации в ближайшее время.

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Напомним, Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    31 марта 2025, 20:40 • Новости дня
    Рябков: США решили пришпорить натовскую лошадь

    Рябков заявил о намерениях США остаться в НАТО

    Рябков: США решили пришпорить натовскую лошадь
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не собираются выходить из НАТО, а резкая риторика Вашингтона направлена на усиление давления на союзников по альянсу.

    В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков  отметил, что США не имеют намерения покидать НАТО, передает ТАСС со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

    Он подчеркнул, что резкие высказывания со стороны американских властей являются способом «пришпорить натовскую лошадь». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах отношений США с военным альянсом и возможном выходе из него.

    По словам Рябкова, текущая администрация США использует в своей риторике элементы бравады. «Я думаю, что это элемент такого вербального кнута», – сказал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

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    31 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Меркурис: Трамп поторопился с началом переговоров по Украине

    Британский аналитик Меркурис: Трамп начал переговоры по Украине преждевременно

    Меркурис: Трамп поторопился с началом переговоров по Украине
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британский аналитик Александр Меркурис считает, что американский президент Дональд Трамп ошибся, начав переговоры по Украине до решающего прорыва российских войск.

    Меркурис в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что Трамп допустил ошибку, начав переговоры по Украине слишком рано. Меркурис считает, что украинское общество еще не до конца осознало угрозу, которую представляет мощное наступление российских войск, передает РИА «Новости».

    «Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец, собрались с мыслями и согласились на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло», – подчеркнул аналитик.

    По мнению Меркуриса, западное общество также допускает ошибку, воспринимая временные остановки и перегруппировки российских войск как тупик. «Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – добавил он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, которые были серьезно испорчены предыдущей администрацией США.

    Напомним, президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, американский лидер пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    1 апреля 2025, 12:24 • Новости дня
    Польша заявила о розыске 43 российских экспертов по делу о Смоленской катастрофе
    Польша заявила о розыске 43 российских экспертов по делу о Смоленской катастрофе
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская прокуратура предъявила обвинения 43 российским экспертам по делу о Смоленской катастрофе из-за нарушений в протоколах вскрытий, планируя объявить их в международный розыск.

    Польская прокуратура предъявила обвинения и намерена объявить в международный розыск 43 российских эксперта по делу о Смоленской авиакатастрофе, передает РИА «Новости».

    Руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что в медико-судебных заключениях были обнаружены существенные нарушения. «Мы установили вне разумных сомнений, что в медико-судебных заключениях было очень много ложной информации», – заявил Шварц.

    Эти обвинения касаются 61 вскрытия тел жертв катастрофы, в которых, по мнению польской стороны, российские специалисты должны были более точно указать на травмы, их местоположение и другие важные данные. Однако, как утверждает Шварц, в более чем 60 разделах протоколов были обнаружены серьезные нарушения.

    Польская прокуратура планирует направлять ходатайства в суд о применении поискового ареста, что необходимо для начала международного розыска экспертов. Шварц отметил, что нарушения в протоколах, по его мнению, составляют признаки преступления, однако не уточнил, какого характера эти нарушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша отказалась от иска в Европейский суд по правам человека по делу о крушении Ту-154 под Смоленском. Обломки самолета Качиньского останутся в России до завершения расследования. Польские власти получили международный доклад по расследованию крушения самолета.

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    1 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Китай считает необходимым устранить причины украинского кризиса и стремится к справедливому и долгосрочному мирному соглашению, заявил глава МИД Китая Ван И.

    Ван И заявил, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса через «диалог и переговоры». Также Пекин поддерживает «достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон» мирного соглашения. Соглашение должно быть «справедливым, долгосрочным, обязывающим». Китай считает, что это откроет путь к достижению «по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек. Также сообщалось, что

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    31 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Шесть стран ЕС заявили о готовности ввести новые санкции против России

    МИД шести европейских стран заявили о готовности ввести санкции против России

    Шесть стран ЕС заявили о готовности ввести новые санкции против России
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы МИД шести европейских стран – Британии, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступили с совместным заявлением о планируемых мерах в отношении России из-за конфликта на Украине.

    В документе, распространенном МИД Испании, содержится требование к России продемонстрировать серьезное намерение урегулировать ситуацию, передает ТАСС.

    Министры заявили о готовности усилить давление на Москву, используя все доступные им инструменты, в том числе введение новых санкций. Они подчеркнули, что российские активы будут оставаться заблокированными до окончания конфликта и компенсации ущерба Украине. Также был подтвержден план предоставления дополнительной помощи Киеву и обещаны новые обязательства в будущем.

    В коммюнике отмечено, что «для достижения устойчивого мира на Украине необходимо обеспечить эффективные гарантии безопасности». Участники встречи подчеркнули недопустимость соглашений, которые «ограничивают военную и оборонную промышленность Украины или присутствие стран-партнеров в регионе».

    Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

    Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

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    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    31 марта 2025, 19:12 • Новости дня
    Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
    Захарова: Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МИД России готовит жесткий ответ на высылку трех дипломатов из Молдавии, которая продолжает антироссийскую политику, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Россия готовит адекватный жесткий ответ на высылку трех своих дипломатов из Кишинева. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, подчеркнула, что российское посольство в Молдавии действует в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и не вмешивается во внутренние дела страны. Действия молдавского руководства не останутся без последствий, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

    Захарова также заявила, что решение молдавских властей является частью антироссийского курса, направленного на разрушение исторически сложившихся российско-молдавских отношений. По словам дипломата, такое поведение идет вразрез с настроем большинства граждан Молдавии, которые поддерживают отношения с Россией.

    Ранее власти Молдавии объявили о высылке трех российских дипломатов, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Российская сторона считает это решение необоснованным и вызванным политическими мотивами.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата.

    Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

    Коментарии (24)
    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

    Коментарии (13)
    1 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    @ Andre Luis Alves/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничных районах Курской области, в частности в Ольговке, были найдены сотни тел украинских военных, оставленных ВСУ после боев с российскими силами.

    Командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона под позывным «Валдай» сообщил о нескольких сотнях тел украинских военнослужащих, оставленных в приграничных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. В Ольговке Суджанского района и ее окрестностях насчитывается свыше 200 тел. Только у одного административного здания корреспонденты вместе с бойцами нашли более 40 тел.

    На улицах Ольговки и на пути к Ольговскому лесу лежат около 20 тел. Этот лес был следующим оплотом обороны ВСУ после Ольговки, где российские войска вели ожесточенные бои. По словам Валдая, на поле боя осталось около ста украинских солдат.

    Согласно данным объективного контроля, около 150 тел остаются в самом Ольговском лесу. Российские солдаты при возможности эвакуируют тела противника с линии фронта. Ситуация повторяется в Малой и Казачьей Локне. Там тела украинских солдат и подбитые автомобили остаются на местах в течение месяцев. «Никто погибших не эвакуировал», – отметил Валдай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. Вооруженные силы Украины прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.

    Коментарии (7)
    1 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей

    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз

    Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей
    @ Павел Кашаев/Global Look Pres

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Легендарная советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала решение теннисистки Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство, отметив, что каждый имеет право выбирать и менять гражданство, и это нормально в свободной стране.

    Фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу решения российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство. Как передает Sport24, она выразила понимание к выбору спортсменки. Роднина отметила: «Смена спортивного гражданства Касаткиной? Не хочу много об этом говорить. Для меня это ситуация из разряда "баба с возу – кобыле легче". У нее есть такое право, она им воспользовалась».

    Роднина подчеркнула, что в мире множество людей ежедневно меняют гражданство, и это является нормальной практикой. По ее мнению, смена гражданства подтверждает, что граждане России имеют право поступать согласно своим предпочтениям в рамках закона. Также она добавила, что это еще раз доказывает свободу, существующую в России.

    Российская теннисистка Дарья Касаткина получила постоянный вид на жительство в Австралии и решила сменить спортивное гражданство. Олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что решение Касаткиной представлять Австралию следует воспринимать без негативных эмоций, подчеркивая, что теннисистка давно не живет в России.

    Коментарии (3)
    1 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах
    Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лейбористская партия Британии столкнулась с политическим кризисом из-за роста счетов за энергоресурсы, несмотря на обещание снизить их в рамках программы к следующим выборам, пишет Politico.

    Энергетический кризис в Британии набирает обороты, это вызывает обеспокоенность внутри правительства, передает Politico.

    Лейбористская партия, пришедшая к власти с обещанием снизить высокие счета за энергию, теперь сталкивается с растущим давлением со стороны избирателей, отмечает издание.

    Министр энергетики Майкл Шэнкс подчеркнул в парламенте, что премьер-министр считает снижение счетов критически важным.

    Эксперты указывают, что рост цен на газ является основной причиной высоких счетов, а не климатическая политика лейбористов, как утверждают их оппоненты.

    Партия стремится сократить использование ископаемых видов топлива к 2030 году, что должно помочь снизить расходы на энергию, однако этого может не произойти до следующих выборов в 2029 году.

    Консервативная партия и Reform UK усиливают критику в адрес лейбористов, обвиняя их климатическую политику в высоких ценах.

    Лидер консерваторов Кеми Баденок уже отменила поддержку цели достижения нулевых выбросов к 2050 году, утверждая, что это сделает семьи беднее.

    Лейбористская партия рассматривает различные меры для снижения счетов, включая возможное перераспределение так называемых «зеленых сборов».

    Однако это сопряжено с политическими рисками и может потребовать увеличения налогов. Другие варианты включают изменение контрактов на возобновляемую энергетику и локализацию цен на электроэнергию, но они требуют значительных реформ.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия планирует представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    1 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, отношения на политическом уровне «в какой-то момент возобновятся».

    Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.

    Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.

    Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.

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