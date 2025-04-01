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Риелтора из Томска попросили проверить за «шутку» о заработке на погибших на СВО
Движение «Зов народа» попросило СК проверить риелтора из Томска за «шутку» о заработке на погибших на СВО
Движение «Зов народа» направило запрос в Следственный комитет России с просьбой проверить риелтора из Томска, которая в подкасте озвучила «схему» заработка на смерти участников СВО.
Риелтор заявила: «Находишь мужчину, который служит на СВО. Он погибает – получаешь 8 млн». Об этом сообщает RT.
Автор подкаста объяснила телеканалу, что слова ее собеседницы были «черным юмором». Общественники подчеркнули, что такие заявления являются кощунственными.
Видеозапись, где риелтор со смехом обсуждала «схему» покупки квартиры для женщин старше тридцати, распространилась в Сети. В настоящий момент этот ролик удален с ее страниц в социальных сетях.