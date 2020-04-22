Собянин предложил распространить цифровые пропуска на все регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. По его словам, это поможет контролировать перемещение между регионами, не останавливая его.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно распространить не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в Москве уже введен автоматический контроль за гражданами, передает РИА «Новости».

«С сегодняшнего дня в Москве введен автоматический, я подчеркиваю, автоматический контроль за всеми гражданами, которые передвигаются на любом виде транспорта, начиная от метрополитена и кончая личными машинами. Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью, работа в основном завершена, она (система) начала уже внедряться в каких-то общегородских масштабах», – отметил Собянин.

Он пригласил глав регионов России к сотрудничеству, напомнив, что премьер Михаил Мишустин уже давал такое поручение Минкомсвязи на прошлой неделе.

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», – сказал Собянин.

Добавим, что со среды контроль цифровых пропусков для передвижения по Москве стал почти полностью автоматизированным – для проезда на городском транспорте можно пользоваться только электронными проездными карты. Тех, кто нарушает пропускной режим на машинах, будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.