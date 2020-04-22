Нобелевский лауреат сравнил США со страной третьего мира за подход к кризису с коронавирусом

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц заявил, что подход американских властей к решению кризиса, связанного с коронавирусом, похож на действия страны третьего мира и может привести страну ко второй Великой депрессии, сообщает газета Guardian.

«Число тех, кто обращается в «продовольственные банки», просто огромно и превышает возможности в обеспечении их. Это как страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает», – передает РИА «Новости» его слова.

Кроме того, эксперт отметил, что США, возможно, двигается ко второй Великой депрессии.

«Если отвечать коротко – да. Если предоставить все Дональду Трампу и Митчелу Макконнеллу, у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была надлежащая структура политики, мы могли бы с легкостью ее избежать», – добавил Стиглиц.

Ранее получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ французский ученый Люк Монтанье предположил, что коронавирус COVID-19 мог быть создан в лаборатории.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы перспективы исков США против ВОЗ и Китая во время распространения коронавируса.

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