Эксперт оценил перспективы исков США против ВОЗ и Китая

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22 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

С американской нефтью приключилась невероятная историяФото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Обвал американской нефти WTI в понедельник, 20 апреля 2020 года, более чем на 300%, до минус 40 долларов за баррель, несомненно, войдет в историю. Ситуация выглядит невероятной, экстраординарной, уникальной и т. п., говорят эксперты. Каким же образом невозможное все-таки стало реальностью – и как происходящее скажется на России? Подробности...
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«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции

Вячеслав Битаров вышел к толпе, но убедить ее разойтись по-хорошему ему не удалосьФото: Элина Сугарова/ТАСС
В центре Владикавказа состоялся митинг против самоизоляции. В отношении его организатора ранее было возбуждено уголовное дело за распространение ложных сведений об эпидемиологической обстановке. Она, по утверждениям врачей, до понедельника находилась под контролем. Но прошедший митинг может привести к существенному росту числа вирус-положительных в республике. Подробности...
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Чем человечество обязано ВОЗ

ВОЗ выполняет роль мозгового центра, вырабатывающего рекомендации по борьбе с болезнями на международном уровнеФото: Denis Balibouse/Reuters
Из-за пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения попала под шквальный огонь критики. Дело дошло до судебных исков и «наказания долларом», которое ставит под угрозу исполнение важных программ. Верны ли утверждения, что от ВОЗ нет никакой пользы? Какими заслугами она обосновывает свое право на существование? Подробности...
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США посылают к Лукашенко борца с «российским империализмом»

Добродушный внешний вид обманчив – у Джули Фишер репутация жесткого политикаФото: nato.usmission.gov
С некоторых пор братская для России Белоруссия демонстративно начала сближаться с Америкой. Новым символом их сближения стало назначение, впервые за много лет, посла Соединенных Штатов в Минске. Трамп решил послать к Лукашенко улыбчивую блондинку – Джули Фишер. Но ее внешность не должна никого обманывать. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Почему не умирает Ленин

Борис Межуев, политолог
Ленин завещал похоронить себя рядом с могилой матери в Петербурге, но вот уже почти целый век его бальзамированное тело лежит на Красной площади в Мавзолее из красного гранита. И никто не решается предать тело земле, потому что Ленин еще не совсем умер. Подробности...
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В четырех стенах психика истончается

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Кризисные центры, психотерапия, в том числе и бесплатная (если поискать, можно найти) – это то, что должно стать объектом внимания, если в самоизоляции вы задумались о том, что жизнь дала трещину, или о том, чтобы убить соседа, который мешает спать. Подробности...
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Как пандемии меняли существующий мир

Владимир Можегов, публицист
Когда ситуация с коронавирусом предлагает нам гораздо больше вопросов, нежели дает ответов, а центральным слоганом мировой прессы остается «Мир после коронавируса больше не будет прежним», самое время вспомнить все. Подробности...
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Эксперт оценил перспективы исков США против ВОЗ и Китая

                 22 апреля 2020, 12:16
              Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов

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              «ВОЗ обладает иммунитетом как субъект международного права. А в отношении Китая действует принцип, принятый еще со времен Древнего Рима: равный над равным власти не имеет», – сказал эксперт по международному праву Дмитрий Лабин, комментируя иски, направленные США против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

              «Такие истории случаются время от времени, потому что правовая система США строится на судебном прецеденте. В американской правовой культуре обращаться с исками совершенно нормальное занятие», – сказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

              Другое дело, что международное право предоставляет защиту своим субъектам. «Так договорились сами субъекты международного права, а именно государства. Граждане и объединения граждан, с точки зрения международного права, не имеют права субъектности и не обладают компетенциями, дающими возможность предъявлять требования суверенному государству. Это совершенно другой уровень», – подчеркнул Лабин.

              «В судебной практике США встречались дела, когда суды разбирались в таких вопросах. Конечно, право на иск отнять нельзя. Но прежде чем приступить к рассмотрению иска по существу, суд будет устанавливать свою юрисдикцию», – поделился эксперт.

              «Другими словами, суд будет разбираться, а подсуден ли ему данный спор. И на этом этапе, практика уже такая имеется, суд не усмотрит свою юрисдикцию и откажет истцам. ВОЗ, как субъект международного права, обладает иммунитетом и неподсудностью в национальных судах. А в отношении Китая действует принцип, принятый еще со времен Древнего Рима: par in parem non habet imperium, то есть, равный над равным власти не имеет. Все государства юридически равны и имеют абсолютный иммунитет. Потому данные иски не будут перспективными», – рассказал профессор МГИМО.

              Ранее американский штат Миссури подал в суд на власти Китая за «ложь всему миру» относительно опасности коронавируса. В иске генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что китайские чиновники ответственны за «непоправимый ущерб странам по всему миру, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания».

              В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал судебный процесс «чистой воды сутяжничеством». Он подчеркнул, что подобный иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств.

              «В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительства Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, оно не находятся под юрисдикцией американского суда», – добавил китайский дипломат.

              А накануне жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению американских граждан, ВОЗ проявила халатность в ситуации с пандемией коронавируса.

              15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.

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