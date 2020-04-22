Эксперт оценил перспективы исков США против ВОЗ и Китая

«ВОЗ обладает иммунитетом как субъект международного права. А в отношении Китая действует принцип, принятый еще со времен Древнего Рима: равный над равным власти не имеет», – сказал эксперт по международному праву Дмитрий Лабин, комментируя иски, направленные США против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая.

«Такие истории случаются время от времени, потому что правовая система США строится на судебном прецеденте. В американской правовой культуре обращаться с исками совершенно нормальное занятие», – сказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Другое дело, что международное право предоставляет защиту своим субъектам. «Так договорились сами субъекты международного права, а именно государства. Граждане и объединения граждан, с точки зрения международного права, не имеют права субъектности и не обладают компетенциями, дающими возможность предъявлять требования суверенному государству. Это совершенно другой уровень», – подчеркнул Лабин.

«В судебной практике США встречались дела, когда суды разбирались в таких вопросах. Конечно, право на иск отнять нельзя. Но прежде чем приступить к рассмотрению иска по существу, суд будет устанавливать свою юрисдикцию», – поделился эксперт.

«Другими словами, суд будет разбираться, а подсуден ли ему данный спор. И на этом этапе, практика уже такая имеется, суд не усмотрит свою юрисдикцию и откажет истцам. ВОЗ, как субъект международного права, обладает иммунитетом и неподсудностью в национальных судах. А в отношении Китая действует принцип, принятый еще со времен Древнего Рима: par in parem non habet imperium, то есть, равный над равным власти не имеет. Все государства юридически равны и имеют абсолютный иммунитет. Потому данные иски не будут перспективными», – рассказал профессор МГИМО.

Ранее американский штат Миссури подал в суд на власти Китая за «ложь всему миру» относительно опасности коронавируса. В иске генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта говорится, что китайские чиновники ответственны за «непоправимый ущерб странам по всему миру, смерть, экономические разрушения и человеческие страдания».

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал судебный процесс «чистой воды сутяжничеством». Он подчеркнул, что подобный иск лишен каких-либо фактологических и юридических доказательств.

«В соответствии с принципом равноправия суверенитета, принятого в международном праве, у правительства Китая на всех уровнях есть суверенитет принимать различные меры по профилактике эпидемии, оно не находятся под юрисдикцией американского суда», – добавил китайский дипломат.

А накануне жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. По мнению американских граждан, ВОЗ проявила халатность в ситуации с пандемией коронавируса.

15 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американские власти обвиняли организацию в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призывала США воздержаться от атак на ВОЗ.

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