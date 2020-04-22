В московских отелях разместят около 5 тыс. медиков

Около 3,2 тыс. медиков, которые работают в коронавирусных стационарах, разместили в столичных гостиницах, еще почти 2 тыс. готовятся к заселению, сообщили в пресс-службе Москомтуризма.

Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля. Планируется, что в программе временного расселения медицинских работников примут участие порядка 20 городских гостиниц и несколько служб такси.

«Номерной фонд столичных гостиниц, где предусмотрено расселение медперсонала, сегодня составляет порядка 9,4 тыс. номеров. Причем уже проживают в гостиницах около 3,2 тыс. врачей, а порядка 2 тыс. распределены и готовятся к заселению», – сообщили в пресс-службе ТАСС.

Проживающие в гостиницах медработники будут обеспечены максимально комфортными условиями для отдыха и восстановления, включая двухразовое питание (завтрак и ужин), услуги прачечных и другие. Кроме того, для размещения медработников московские отели провели необходимую работу по переоборудованию и усилению санитарного режима. По возможности расселять медиков будут в гостиницы, расположенные максимально близко от места их работы.

«Есть отели, которые предоставляют это на безвозмездной основе, а есть на возмездной основе. Если говорить о возмездной основе, то все равно это маленький «ручеек» тех денег, который дает возможность отелю существовать и понимать, что он какое-то время сможет после коронавируса продолжать свою работу. Иначе получается, что его необходимо законсервировать, что тоже стоит денег, а потом заново набирать персонал. Так хоть они сохраняют сотрудников, и даже если хватает только на зарплату, все равно очень хорошо», – сказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева сообщила, что гостиницы предоставляют столичным властям скидку до 60% на размещение медиков, борющихся с коронавирусом, и услуги для них. Некоторые отельеры участвуют в данной программе бесплатно.

«Если рассуждать с человеческой точки зрения, в этом случае, конечно, врачам легче находиться в отеле. Так как они находятся на передовой, могут заразиться, заразить семью, да и времени нет на родных, когда они приезжают домой со смены. <...> Также есть проблема, что если люди работают на «переднем крае», то (встает, – прим. ВЗГЛЯД) вопрос подготовки отеля к другим гостям, а это большая работа. Дезинфекция отеля – затратная и серьезная история. Но отель выбирает, так сказать, что ему более выгодно», – сказал Бухаров.

По его мнению, отель проще законсервировать, тем более если он собственный, а не арендованное помещение. При этом можно и договориться с арендодателями, затем повесить замок и сократить издержки. Бухаров подчеркнул, что каждый отельер выбирает стратегию своего сегодняшнего существования и дальнейшего выхода из кризиса сам, и те отели, которые согласились помочь в размещении медиков, по его словам, делают доброе дело.