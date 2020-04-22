Эксперт оценил желание Украины заработать на хранении чужой нефти

«Бизнес по хранению нефти прибыльный, но это временное явление», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков, комментируя идею директора Нафтогаза Юрия Витренко передать часть нефти Украине из-за переполненности нефтехранилищ в мире.

«Сейчас бизнес по хранению нефти действительно прибыльный. Но это временное явление. После коронавируса спрос на черное золото восстановится, накопленные запасы постепенно истратятся и востребованность хранилищ упадет. Не стоит рассчитывать, что их можно понастроить и десятилетиями на этом зарабатывать», – считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«У Украины действительно есть нефтетранспортная инфраструктура. По ее территории проходит южная ветка крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов «Дружба». Она не полностью загружена, там есть емкости по хранению. Можно взять недействующие нефтепроводы, закачать туда нефть и у вас будет хранилище в виде труб, – рассуждает Юшков. – На НПЗ есть технологические мощности, там можно немного нефть хранить. Но не понятно, насколько они функционируют и насколько их можно использовать, потому что многие украинские НПЗ простаивают очень протяженный период времени».

Эксперт напомнил, что хранилища в основном востребованы в странах-импортерах на случай перерывов с поставками нефти. При этом мир не знает страны, которая могла бы заработать деньги на хранении нефти.

«Если вы закачиваете нефть на хранение из ближайших стран, то издержки по ее доставке, хранению и вывозу будут выше, чем затраты на остановку месторождений и их обратный запуск. Витренко исходит из логики, что пока последнюю кастрюлю не заполнят, добычу нефти не остановят. Но вряд ли он прав», – заключил Юшков.

Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, комментируя переполненность нефтехранилищ в мире, предложил передать часть нефти Украине.

«На Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости», – написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что бизнес по хранению нефти становится все более прибыльным, призвав не упустить возможность и «максимально монетизировать» ее. При этом он подчеркнул, что нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а нефти из других нефтедобывающих стран.

Напомним, в понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, рухнув по итогам торгов на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель. Перед этим котировки достигали минус 40,32 доллара за баррель. Позднее цена майских фьючерсов на WTI вернулась к положительным значениям. За минувшие сутки показатель вырос на 124,07% – до 10,01 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.