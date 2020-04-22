Москвичей предупредили об аномальном холоде

Аномальные холода в Москве продержатся до конца рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На удивление однородная погода. Температура будет ниже нормы до конца недели. Ночные температуры около ноля, в ночь на четверг и вовсе отрицательные, а днем 6-8 градусов», – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, температура в этот период будет ниже нормы на 3-4 градуса и только к выходным температура приблизится к норме.

По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6-8 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 7-12 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о «суперлете» в России.

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