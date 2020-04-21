В офтальмологической больнице Красноярска выявлено почти 90 случаев коронавируса

В Красноярской краевой офтальмологической клинической больнице имени профессора Макарова зафиксировано почти 90 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В период с 07.04.2020 по 19.04.2020 зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации <...>. Установлено, что случаи заболевания среди пациентов зарегистрированы у 37 жителей г. Красноярска и 39 жителей административных территорий края», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Медучреждение ранее было закрыто на карантин. В регионе по состоянию на 21 апреля зарегистрировано 370 случаев коронавируса, скончались два пациента, 28 вылечились.

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

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