Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о возобновлении занятий в школах после каникул. Он заявил, что решение принято после анализа ситуации в стране с распространением коронавируса.

В первый учебный день после каникул, по данным Минобразования, на занятия в школах пришли только около 30-40% детей. С учетом эпидемиологической ситуации родители многих школьников написали заявления в администрацию школ, попросив организовать для детей дистанционное обучение, передает ТАСС.

«Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что спрос в этой непростой ситуации в любом случае будет с него, не согласившись с мнением граждан, которые считают, что Лукашенко перекладывает ответственность на родителей.

«Слушайте, ну дикость полная. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране», – заявил Лукашенко.

Он добавил, что многие видят взаимосвязь решений с предстоящими в этом году выборами.

«Да не надо впереди лошади бежать. Я же президент, пока я за это отвечаю», – отметил Лукашенко.

Напомним, в Белоруссии также отказались отменять парад Победы.

В стране инфицировано 6 тыс. 264 человека, умер 51 человек. Карантин из-за коронавируса не введен, с 20 апреля возобновлен учебный процесс в школах.

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