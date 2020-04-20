Минобороны Белоруссии отказалось отменять парад Победы

В минобороны Белоруссии направили петицию, подписанную 7 тыс. граждан страны, с требованием отменить военный парад в Минске 9 мая из-за пандемии, однако военное ведомство отказало.

Петиция с требованием отменить парад и подготовку к нему появилась 29 марта на сайте «Удобный город». Ее подписали более 7 тыс. человек. На днях министр обороны Виктор Хренин подписал официальный ответ, отказавшись отменять парад и репетиции, так как это часть боевой подготовки армии, сообщает Tut.by.

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство», – объяснили в минобороны.

В заявлении указывается, что в ходе тренировок медслужба Вооруженных сил Белоруссии выполняет «комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий».

Подчеркивается, что для Белоруссии военные парады – дань героизму и стойкости народа и самоотверженной борьбе против фашистов, а также тех, кто затем «поднимал республику из руин».

«Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства», – заявили в министерстве.

Ответ минобороны датирован 16 апреля, в тот же день стало известно о первом случае коронавируса в армии, пишет портал. Позже коронавирус подтвердился еще у двух военнослужащих.

Напомним, президент Владимир Путин заявил о переносе парада Победы в Москве.