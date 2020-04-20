В Ираке назвали причину крушения цен на нефть

Исторический обвал нефтяных фьючерсов напрямую зависит от степени контроля над распространением коронавируса и ограничения передвижений населения, заявил представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

«Эта ситуация естественна ввиду того, что не удается контролировать распространение коронавируса, это привело к застою на рынке сырой нефти и переполненности хранилищ, предложение на рынке в избытке», – приводит его слова РИА «Новости».

Джихад считает, что падение цен является естественным следствием отсутствия сделок на покупку в результате ограничения пассажирских и промышленных авиарейсов.

«По мере того, как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках», – заключил министр.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% – до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent падает на 7,8% – до 25,9 доллара за баррель.