Мишустин заявил о недоосвоении регионами денег на борьбу с пандемией

Некоторые регионы до сих пор не освоили средства из первого транша из федерального бюджета, которые направлены на борьбу с коронавирусом, заявил премьер России Михаил Мишустин.

Правительство, сообщил Мишустин, выделяет регионам очень серьезные средства на основании расчетов самих субъектов Федерации, передает ТАСС.

«Эти средства должны использоваться максимально эффективно. Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша, во многих субъектах, по данным Казначейства РФ, кассовое исполнение ниже 10%», – сказал Мишустин.

По его словам, такая ситуация складывается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха и других субъектах, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что нужно принять все меры для исправления ситуации.

«Регионы должны быть максимально готовы, чтобы оказывать помощь заболевшим коронавирусом», – заявил Мишустин.

Он также призвал минимизировать все формальности, которые препятствуют эффективному расходованию регионами средств. Мишустин поручил Минпромторгу активнее работать с регионами, в том числе в вопросе поставок необходимого оборудования.

Премьер заявил, что правительство будет принимать необходимые меры для поддержки населения и занятости в десяти регионах с самой сложной социально-экономической ситуацией. По его словам, кабмин утвердил индивидуальные программы развития на 2020-2024 годы для десяти таких регионов: Псковской и Курганской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Адыгеи, Калмыкии, Карелии, Марий-Эл и Чувашии.

«Их поддержка и развитие – приоритетная задача, к решению которой мы приступили в начале этого года. До 2024 года каждой из десяти территорий будет выделено по 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ развития», – сказал Мишустин.

По его словам, эти регионы особенно уязвимы в нынешних непростых условиях.

«И мы будем принимать все необходимые меры, чтобы поддержать местное население, обеспечить людям рабочие места. Крайне важно найти новые точки роста экономики таких территорий», – добавил премьер.

Ранее Мишустин на совещании с вице-премьерами также отметил, что нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно.

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