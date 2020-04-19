Минздрав Белоруссии дал прогноз по ситуации с коронавирусом в республике

Главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ дала прогноз по ситуации с коронавирусом в республике.

По словам Жуковой, ситуация с коронавирусом в Белоруссии «управляемая», в республике проводится большая работа для локализации очагов COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа), передает ТАСС.

«Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке ведется поиск контактов. Таким образом мы прерываем цепочку распространения вируса. Это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса», – подчеркнула главный санитарный врач Белоруссии.

«Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Беларуси дает нам основания предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через три-четыре недели стабилизируется либо начнет снижаться», – считает Жукова.

В Белоруссии карантин из-за коронавируса не введен. Согласно информации Минздрава Белоруссии, по состоянию на 17 апреля в республике были зарегистрированы 4 779 инфицированных, общее число заразившихся к 18 и 19 апреля ведомство не озвучило, при этом к 19 апреля умерли 47 пациентов. 11 апреля ВОЗ посоветовала Белоруссии готовиться к худшим сценариям распространения коронавируса.

Ранее в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.

С16 марта Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что заигрывания Лукашенко с коронавирусом перепугали соседей.

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