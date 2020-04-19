Глава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику

Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги – исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», – заявил Костин в интервью телеканалу РБК.

По его мнению, «ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

При этом глава ВТБ подчеркнул, что нельзя использовать экономические меры, которые применяются в западных странах.

«Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе: у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», – добавил он.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение ограничительных мер на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту.