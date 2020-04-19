Глава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику

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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус наказывает Латвию за русофобию

Состояние латвийских железных дорог близко к катастрофеФото: ldz.lv
Катастрофическое падение транзитного грузооборота на железной дороге наблюдается в Латвии. Виной тому, разумеется, прежде всего коронавирус – однако пандемия, по сути, всего лишь усилила тенденции, которые наблюдались уже много лет. Впрочем, винить в происходящем власти Латвии могут лишь свою русофобию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, журналист
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м

Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС, и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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              Глава ВТБ предложил ЦБ влить «дешевые деньги» в экономику

              19 апреля 2020, 21:46

              Текст: Евгения Шестак

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              Центробанку стоит предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

              «Я хоть и опасаюсь навлечь гнев Центрального банка, но мне представляется, что ЦБ мог бы предоставлять более дешевые деньги – исключительно, я подчеркиваю, по спецпрограммам», – заявил Костин в интервью телеканалу РБК.

              По его мнению, «ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет».

              При этом глава ВТБ подчеркнул, что нельзя использовать экономические меры, которые применяются в западных странах. 

              «Я бы не стал напрямую использовать методы, которые применяют на Западе: у нас разные экономики. Мы десятилетиями боролись с инфляцией, и все равно потенциально ее рост у нас более вероятен, чем в западных странах», – добавил он.

              Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение ограничительных мер на работу предприятий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, привело к стабилизации и даже небольшому экономическому росту. 


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