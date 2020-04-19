Силуанов сказал, на сколько хватит средств ФНБ

Объем Фонда национального благосостояния на конец 2020 года составит около 7 трлн рублей с учетом запланированных трат, средств хватит до 2024 года при текущих ценах на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«С учетом всех трат текущего года на конец текущего года мы ожидаем около 7 трлн рублей в ФНБ. Если смотреть на цены на нефть – как сегодня, нам до 2024 года этого ресурса будет достаточно», – передает слова Силуанова ТАСС.

Между тем помощник президента России Максим Орешкин отметил, что результаты второго квартала будут негативными для экономики, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий.

В четверг Силуанов сообщал, что Минфин направит в экономику около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния в 2020 году при цене на нефть на уровне 20 долларов за баррель.