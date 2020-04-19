В США начались протесты с требованием отмены карантина

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НОВОСТЬ ЧАСА:Предсказан рост госдолга США до рекордных значений
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Ненавижу коронавирус как Гитлера в 41-м
Михаил Чуйко, анестезиолог-реаниматолог
Поражение легких совсем не похоже на обычные наши вирусные, и уж тем более бактериальные пневмонии. Это не стандартный ОРДС и привычные схемы не работают. Многие пытаются, опираясь на свой опыт, адаптировать его к новым реалиям. Подробности...
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Попытка наказать ВОЗ будет иметь для Трампа плохие последствия
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп должен был не только наказывать, но и поддержать ВОЗ и ее усилия в борьбе с эпидемией. Вместо этого он своим наказанием, своим лишением финансирования лишь усиливает влияние Китая на эту организацию. Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
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