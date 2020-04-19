В США начались протесты с требованием отмены карантина

В ряде городов Соединенных Штатов в субботу прошли акции протеста, люди требовали отмены карантина и возвращения к нормальной жизни, сообщил телеканал Fox News.

Организованные акции с участием сотен американцев прошли в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине, передает РИА «Новости».

Участие в массовых акциях в основном принимал электорат Дональда Трампа. Люди нередко носили красные кепки с надписью «Сделай Америку снова великой!», сообщает телеканал.

Ранее был обнародован план президента США о поэтапном снятии карантинных мер в стране и постепенном «открытии» экономики. Согласно рекомендациям администрации, переходить к снятию ограничений в три этапа штаты и муниципалитеты смогут после того, как в течение двух недель будет зафиксировано снижение числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 726 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 38 тыс. человек.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Белый дом объявит об отмене санитарных ограничений в связи с распространением нового коронавируса на территории США. В пятницу президент США заявил об «открытии страны».

Политолог Геворг Мирзаян и эксперт-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД оценили решение Трампа вывести США из карантина.

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