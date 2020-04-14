Трамп назвал условие для отмены санитарных ограничений в США

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором Белый дом объявит об отмене санитарных ограничений в связи с распространением нового коронавируса на территории Соединенных Штатов.

Трамп подчеркнул, что «все должно быть безопасно», то есть при выработке решения об отмене ограничений нужно будет руководствоваться прежде всего соображениями сохранения жизней, а не минимизации ущерба экономике, передает ТАСС.

При этом, по словам главы Белого дома, исполнительная ветвь власти США уже завершает подготовку плана отмены ограничений и возобновления полноценной работы экономики. «Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика», – отметил глава администрации США.

Министр финансов США Стивен Мнучин в свою очередь подтвердил, что возможность отмены ограничений с 1 мая обсуждается. «У меня были обсуждения [данного вопроса] с президентом. Знаю, что он рассматривает это. Считаю, что он примет решение позже», – сказал глава Минфина США.

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При этом Мнучин заверил, что правительство США будет опираться в первую очередь на мнение медиков. «Мы работаем очень тесно с президентом и бизнес-лидерами, чтобы подготовить план [отмены ограничений и возобновления полноценной работы экономики]», – сказал министр финансов.

Трамп также добавил, что готовятся и рекомендации для губернаторов штатов. «Мы вскоре завершим выработку новых и очень важных директив, чтобы предоставить губернаторам информацию, которая им нужна для того, чтобы начать безопасно открывать свои штаты. План моей администрации и соотносящиеся с ним директивы обеспечат американцам уверенность, нужную для того, чтобы они начали возвращаться к нормальной жизни», – заявил американский лидер.

По его словам, в целом ряде штатов эпидемическая ситуация не вызывает совершенно никакой тревоги, несмотря на вспышку нового коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тыс. человек, число вирус-положительных в мире превысило 2 млн человек.

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