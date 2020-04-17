Эксперты оценили план Трампа по выходу США из карантина

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Эксперты оценили план Трампа по выходу США из карантина

                 17 апреля 2020, 11:04
              Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Для переизбрания Трампу необходимо показать, что вирус уже побежден, поэтому он торопится», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал план президента США Дональда Трампа по постепенному снятию карантинных мер по борьбе с коронавирусом.

              «Очевидно, что с точки зрения Дональда Трампа главный вред от вируса – это экономические последствия, в том числе и от медицинских и карантинных мер. Если США оперативно не откроются, то даже те умеренные меры карантина, которые введены сейчас, будут бессмысленными и контрпродуктивными, поскольку экономике будет нанесен очень большой удар», – отметил доцент Финансового университета, политолог Геворг Мирзаян.

              Накануне Дональд Трамп обнародовал планы «открытия страны» – постепенной отмены карантина и других санитарных ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Правда, президент США сделал оговорку – ограничения будут отменяться властями каждого из штатов, исходя из ситуации. В пятницу эксперты отметили, что выступление Трампа привело к росту нефтяных котировок. Одновременно с этим появились сообщения, опровергающие заявление президента США о том, что страна пережила пик пандемии.

              По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки от коронавируса умерло более 4,5 тысяч человек. The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тысяч превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне.

              В специфике американской экономики, подчеркнул Мирзаян, карантин особенно затратен. В стране уже миллионы людей потеряли работу, а в США вместе с работой человек теряет медицинскую страховку, возможность оплачивать ипотеку. Поэтому президент делает все возможное, чтобы скорее открыть экономику. «Несмотря на огромный поток смертности от коронавируса американское общество доверяет Трампу. Опросы показывают, что его рейтинг  растет. Демократы пытаются с этим бороться, но пока у них это не сильно получается», - резюмировал эксперт.

              Эксперт-американист Борис Межуев, в свою очередь, полагает: Трамп и его советники используют не только экономическую, но и медицинскую аргументацию. Они апеллируют к мнению ряда врачей о том, что ставку нужно делать на выработку коллективного иммунитета. «С этой точки зрения, карантинные меры были введены в разных странах мира не для предотвращения заражения, а для налаживания работы медицинских служб после первой волны заражения. Продолжение карантина явно чревато экономическим коллапсом, экономический урон страшнее эпидемиологического», – пояснил Межуев газете ВЗГЛЯД.

              «Не знаю, насколько верна такая позиция, но ее явно придерживается Трамп, – заметил эксперт. – Именно этим можно объяснить разрыв США с ВОЗ». Адресатами президентских предложений, в первую очередь, является малый бизнес, который составляет костяк электората Трампа, и который сейчас теряет работу, подчеркнул эксперт-американист. «Игнорирование проблем этих избирателей чревато поражением на президентских выборах, которые запланированы на ноябрь», – констатировал эксперт.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




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              «С другой стороны, противники Трампа используют убедительные аргументы – президент запоздал с введением карантина, игнорировал предупреждения ВОЗ, которые организация давала еще в январе», – отметил Межуев.

              «Тяжелейшая ситуация в Нью-Йорке, которая стала следствием крайне неэффективной американской системы здравоохранения (которую всегда защищали республиканцы) – это очевидный факт, – указал эксперт. – Если оппоненты Трампа в своей критике смогут сдвинуться на более левую, социал-демократическую позицию (по крайней мере, в том что касается права на качественное медобслуживание, вне зависимости от уровня доходов), то они найдут самое уязвимое место республиканской администрации. Думаю, у Трампа проблемы будут».

              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп еще марте, до резкого роста случаев заражения коронавирусом в США, говорил о возможности уже к Пасхе снять карантинные меры, которые ввели губернаторы штатов. Как тогда отмечали эксперты, это может стать ударом по основам американского федерализма.

              По последним данным, в США зафиксировано более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 тыс. 168 человек. 

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в мире и России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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