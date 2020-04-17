Нефть торгуется разнонаправленно после заявлений Трампа по снятию карантина

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Зачем мир пугают «второй волной» коронавируса

Отмечены случаи повторного выявления коронавируса у уже излечившихся от COVID-19 людейФото: China Daily/REUTERS
Глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун предрек планете вторую волну пандемии. Хуже того, некоторые эпидемиологи считают, что пресловутый коронавирус с нами очень надолго, и связанные с ним эпидемии приобретут сезонный характер. Как это понимать и что должно сделать человечество, чтобы окончательно победить инфекцию? Подробности...
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Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

Музей геноцида в здании бывшей тюрьмы Туол СленгФото: REUTERS/Samrang Pring
Ровно 45 лет назад под натиском красных кхмеров пала столица Камбоджи − Пномпень. В стране обнулилось до «нулевого года» время и воцарилась диктатура, которую называют самой кровавой и жестокой в истории. «Мускулами» новой власти выступили 12-15-летние неграмотные подростки с мотыгами, и то, что мы знаем об их зверствах − правда. Но образ лидера кхмеров − Пол Пота − был сильно искажен. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...

Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...

Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

Павел Волков, публицист
Никто особо не сомневался, что в украинском образовании творится дикость – пропаганда агрессивного национализма и пещерное невежество. Но только благодаря переходу на дистанционное обучение все это увидели и осознали всю степень ужаса. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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              Нефть торгуется разнонаправленно после заявлений Трампа по снятию карантина

              17 апреля 2020, 08:44

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Мировые цены на нефть утром в пятницу не показывают определенной динамики на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о постепенном снятии карантинных мер в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

              По состоянию на 8.10 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 1,47% – до 28,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI – опускалась на 1,26%, до 19,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

              План Трампа, обнародованный в четверг, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, он необязателен к исполнению. Президент США указал, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из ситуации.

              «Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал», – отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя, передает Reuters.

              При этом давление на цены оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.

              Ранее Трамп заявил, что США на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.

              Также в четверг сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсудили ожидания от сделки ОПЕК+.


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