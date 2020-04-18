Зеленский заявил о попытке развала фракции «Слуга народа» в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в Верховной раде «очень много акул», которые хотят «потопить» сформированное фракцией «Слуга народа» большинство в украинском парламенте.

«Все хотят, чтобы этот корабль («Слуга народа») утонул... В этом океане, в этой Верховной раде очень много акул, очень много людей... хотят договориться с этой командой», – приводит слова Зеленского ТАСС.

По его мнению, «Слугу народа» хотят «потопить», потому что фракция способна «очень быстро менять страну» на законодательном уровне, в частности, такого количества законопроектов, которые приняла фракция за короткий срок, не было в истории Украины. При этом Зеленский считает, что судьба фракции зависит от каждого депутата. «Если они хотят идти вперед даже в шторм, они пойдут», – сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина».

В состав фракции «Слуга народа» входит 248 депутатов, что позволяет ей самостоятельно принимать любые решения, за исключением конституционных, за которые должны отдать голос три четверти из 450 депутатов Рады.

Ранее Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном.

Напомним, в конце марта Верховная рада в соответствии с требованиями МВФ и в присутствии Зеленского приняла закон о рынке земли. Позднее Рада отказалась отменить закон о рынке земли, разблокировав возможность подписания закона президентом Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.

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