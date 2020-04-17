Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

«Менее всего мне бы хотелось, чтобы камни летели в сторону Гузели Яхиной. Она – действительно талантлива», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин. Так он прокомментировал волну критики по поводу сериала «Зулейха открывает глаза», посвященного судьбе татарской девушки в 1930-е годы.

«Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или – в данном случае – татар». подчеркнул председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин.

«Авторы этого фильма получают сейчас по заслугам. Огромное количество людей в России устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия», – считает писатель.

При этом собеседник отметил, что «шумиха» вокруг сериала пойдет ему только на пользу, поскольку повысит количество просмотров.

Как отметил Прилепин, недовольство фильмов выражают не только коммунисты, но и татарские националисты. «Это неизбежно. Наиболее радикально настроенное крыло интеллигенции малых народов всегда заинтересовано в том, чтобы их народ был преподнесен и показан в искусстве с необычайно благожелательной стороны. Они болезненно реагируют на любую, даже на малейшую критику», – отметил он.

Однако разумная часть татарского общества адекватно оценивает ситуацию, добавил Прилепин. «Они спокойно пишут о том, что, если бы фильм назывался «Людмила открывает глаза» или было взято любое другое армянское, якутское имя, то он не вызвал бы в Татарстане такого резонанса. И татары вполне бы поверили, что и армянка, и якутка, и еврейка и русская, и украинка может быть такой. А вот, дескать, татарка такой быть не может», – заметил писатель.

«Я же достаточно иронично все это воспринимаю, потому что прекрасно понимаю: и татары бывают разные, и ситуации бывают разные. И все это чистоплюйство к реальной истории не имеет никакого отношения», – резюмировал Прилепин.

Напомним, в понедельник на телеканале «Россия-1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова рассказала, что начала получать поток оскорблений в связи с выходом сериала. Запретить показ сериала потребовали представители совершенно разных политических сил – с одной стороны партия «Коммунисты России», с другой – группа националистически настроенных писателей из Татарстана. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.

В свою очередь писательница Гузель Яхина, чей роман «Зулейха открывает глаза» лег в основу фильма, сказала, что не намерена вступать в дискуссию с критиками проекта. В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из Татарии в Сибирь.

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