Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

Взгляд
17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:20  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
Перейти а раздел…

Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
Перейти а раздел…

Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев

Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Коронавирус может стать сезонной бедой

    Самые ожидаемые гаджеты 2020 года

    Альтруизм в период коронавируса

      Перейти а раздел…

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Как вы празднуете Пасху?
          • Дома в режиме самоизоляции

          • В церкви

          • Не праздную

          Как изменились ваши расходы в связи с переходом в режим самоизоляции?
          • Снизились

          • Не изменились

          • Повысились

          Как часто вам надо покидать дом, находясь на режиме самоизоляции?
          • Могу вообще не выходить из дома

          • 1-2 раза в неделю

          • 3-4 раза в неделю

          • Ежедневно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве
              Путин: Россия обязательно победит эпидемиюПутин заявил об уходе коронавируса в регионыАбсолютное большинство россиян решили остаться на Пасху домаСМИ: США предупредили НАТО и Израиль о коронавирусе осенью прошлого года
              Минобороны готово направить на борьбу с коронавирусом в регионах 10 тысяч военныхМантуров заявил о производстве в России более 8 млн масок в суткиСовфед одобрил закон об упрощении получения российского гражданстваКомандир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
              Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ВороновскомСобак научат выявлять коронавирус у людейГлава Карелии ограничил въезд на территорию республикиВ Мосгордуме уточнили необходимые для похода в магазин документы

              Главная тема


              Льготная ипотека сэкономит на жилье миллионы

              нормобарическая оксигенация


              В России пациентов с коронавирусом научились лечить в барокамере

              ситуация в столице


              Собянин попросил выделить 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом

              мнение ученого


              Нобелевский лауреат заявил о частицах ВИЧ в коронавирусе

              Видео

              Спасти пациента Т


              Тюменские врачи дают России надежду на чудо

              красные кхмеры


              Образ «самого жестокого диктатора в истории» сильно исказили

              доллары даром


              Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим

              3 сентября


              Почему Россия не отмечает день победы над Японией

              Абсолютная предвзятость


              Александр Малькевич: Цензурировать Facebook поручили русофобам

              Жесткая ответственность


              Дмитрий Грунюшкин: Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

              Пещерное невежество


              Павел Волков: Из хороших украинских детей делают деревянных солдат

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Как вы празднуете Пасху?

              Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

                 17 апреля 2020, 22:50
              Фото: "Зулейха открывает глаза"
              Кинокомпания «Русское»
              Текст: Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              «Менее всего мне бы хотелось, чтобы камни летели в сторону Гузели Яхиной. Она – действительно талантлива», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин. Так он прокомментировал волну критики по поводу сериала «Зулейха открывает глаза», посвященного судьбе татарской девушки в 1930-е годы.

              «Сам по себе одноименный роман Гузели Яхиной – намного глубже и многослойнее, чем экранизация. Сериал сделан по лекалам фильмов, в которых тупые, безобразные НКВДшники, имея целью уничтожить человечество, истребляют русских людей. Или – в данном случае – татар». подчеркнул председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин.

              «Авторы этого фильма получают сейчас по заслугам. Огромное количество людей в России устали от банального прямолинейного антисоветизма, который совершенно справедливо воспринимается как русофобия», – считает писатель.

              При этом собеседник отметил, что «шумиха» вокруг сериала пойдет ему только на пользу, поскольку повысит количество просмотров.

              Как отметил Прилепин, недовольство фильмов выражают не только коммунисты, но и татарские националисты. «Это  неизбежно. Наиболее радикально настроенное крыло интеллигенции малых народов всегда заинтересовано в том, чтобы их народ был преподнесен и показан в искусстве с необычайно благожелательной стороны. Они болезненно реагируют на любую, даже на малейшую критику», – отметил он.

              Однако разумная часть татарского общества адекватно оценивает ситуацию, добавил Прилепин. «Они спокойно пишут о том, что, если бы фильм назывался «Людмила открывает глаза» или было взято любое другое армянское, якутское имя, то он не вызвал бы в Татарстане такого резонанса. И татары вполне бы поверили, что и армянка, и якутка, и еврейка и русская, и украинка может быть такой. А вот, дескать, татарка такой быть не может», – заметил писатель.

              «Я же достаточно иронично все это воспринимаю, потому что прекрасно понимаю: и татары бывают разные, и ситуации бывают разные. И все это чистоплюйство к реальной истории не имеет никакого отношения», – резюмировал Прилепин.

              Напомним, в понедельник на телеканале «Россия-1» стартовал показ сериала «Зулейха открывает глаза». Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова рассказала, что начала получать поток оскорблений в связи с выходом сериала. Запретить показ сериала потребовали представители совершенно разных политических сил – с одной стороны партия «Коммунисты России», с другой – группа националистически настроенных писателей из Татарстана. Режиссер картины Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта.

              В свою очередь писательница Гузель Яхина, чей роман «Зулейха открывает глаза» лег в основу фильма, сказала, что не намерена вступать в дискуссию с критиками проекта. В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из Татарии в Сибирь.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............