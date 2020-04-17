ООН спрогнозировала рецессию в Африке, Латинской Америке и арабских странах

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17 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Коронавирус создал в России десятки производств

Российская промышленность мобилизовала выпуск санитайзеровФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Антисептики для рук, как и маски, стали дефицитным и крайне дорогим товаром из-за коронавируса. С одними и теми же проблемами столкнулись многие западные страны, которые атаковал COVID. Однако российская промышленность показала чудеса мобилизации в борьбе с заразой: ей удалось в шесть раз увеличить объемы производства по сравнению с началом марта. Как это получилось? Подробности...
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Совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты Фото: Минобороны России/YouTube
Американские военные обвинили Москву в испытаниях противоспутниковой ракеты, которая, по их мнению, несет прямую угрозу космическим системам США. Причем такие выпады в адрес России звучат не впервые. В чем заключается суть претензий Вашингтона и насколько они обоснованы? Подробности...
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Спасти пациента Т. Тюменские врачи дают России надежду на чудо

Врачи тюменской больницы борются за жизнь каждого пациентаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
О том, как борются с коронавирусом медики в регионах, известно не так широко, как о действиях их столичных коллег. Тем временем сотрудники больницы в Тюмени сделали то, что считается едва ли не невозможным. Один из первых в стране тяжелых больных с COVID-19 был снят с аппарата искусственного дыхания и уже вторую неделю дышит самостоятельно. Опыт тюменских врачей может помочь всей стране. Подробности...
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Конфликт Индии и Китая несет для России большие риски

Индийцы обвиняют Китай в подготовке к военной экспансии в Индийский океанФото: Bikas Das/АР/ТАСС
Между Индией и Китаем произошла очередная дипломатическая пикировка. Она стала очередным примером крайне сложных отношений между этими двумя великими державами. В азиатский клубок противоречий втянуты и другие страны. В этой ситуации Россия оказалась перед огромными и важнейшими вызовами. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Цензурировать Facebook поручили русофобам

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость. Подробности...
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Китайские модели COVID-19 оказались пустотой

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких «ВИЧ-протоколов», никакого «китайского опыта», то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче. Подробности...
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Введение режима ЧС не облегчит жизнь гражданам

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Гражданам в период ЧС остаются не права, а обязанности и ответственность. Причем ответственность жесткая, не как сейчас. Власти имеют право мобилизовать вас и ваше имущество для неотложных целей – и за уклонение предусмотрено серьезное наказание. Подробности...
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              ООН спрогнозировала рецессию в Африке, Латинской Америке и арабских странах

              17 апреля 2020, 20:21

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Страны Африки, Латинской Америки, Азии, а также арабские государства окажутся в рецессии из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе ООН «Долговые обязательства и COVID-19».

              «Первичные оценки показывают, что Африка столкнется с первой рецессией за последние 25 лет, в то время как Латинская Америка и страны Карибского бассейна испытают самую глубокую рецессию за всю свою историю. Аналогичный экономический спад грозит многим странам мира, в том числе в Азии, а также арабским государствам», – цитирует ТАСС документ.

              В ООН полагают, что экономический спад имеет разрушительные последствия, в том числе в части «приемлемого уровня задолженности».

              «Речь не идет только о странах с низким уровнем доходов. Государства со средними доходами, где проживают до 75% мирового населения и 62% малоимущего населения, чрезвычайно уязвимы перед долговым кризисом, утратой доступа к рынкам и оттоком капитала», – подчеркнули в организации.

              В подобной ситуации координация между странами стала важнее, чем когда-либо.

              «Понадобится выстраивание новой архитектуры международных долговых обязательств, которая обеспечивала бы устойчивость и создавала для институциональных и крупных финансовых рынков стимулы для инвестиций», – заключили в ООН.

              Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей.

              В пятницу рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины до уровня неизбежного дефолта.


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