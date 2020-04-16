Генсек ООН допустил смерти сотни тысяч детей в 2020 году

В условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году могут умереть сотни тысяч детей, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей», – передает РИА «Новости» слова Гутерреша.

Нужно на всех уровнях защитить детей, с таким призывом он обратился к семьям и политическим лидерам. Гутерреш заметил, что сейчас почти все учащиеся не посещают школы.

«Некоторые школы предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем. Дети в странах с медленным и дорогим интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении», – отметил генсек ООН.

Он указал, что 310 млн школьников – это почти половина от общего числа детей в мире – рассчитывают на школу как на постоянный источник ежедневного питания. Он добавил, что мир столкнулся с недопустимыми показателями недоедания и задержки роста у детей еще до пандемии.

При этом вне школ дети все чаще становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия, заявил Гутерреш.

«Существует также опасность того, что девочки бросят школу, что приведет к росту случаев беременности среди подростков. Мы не должны игнорировать растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете. Соцсети несут особую ответственность за защиту уязвимых», – указал генсек ООН.

Он добавил, что приостановлены кампании вакцинации против полиомиелита, превратили действовать как минимум в 23 странах кампании по вакцинации от кори.

«А поскольку службы здравоохранения перегружены, у заболевших детей остается все меньше доступа к лечению», – указал генсек ООН.

Он заявил, что нужно уделять приоритетное внимание образованию для всех детей, рекомендовано оказывать экономическую помощь, в том числе денежные переводы семьям с низким доходом и «минимизировать сбои оказании социальных и медицинских услуг детям».

«Мы также должны уделять приоритетное внимание наиболее уязвимым группам - детям в конфликтных ситуациях, детям-беженцам и перемещенным лицам, детям с ограниченными возможностями», – заключил Гутерреш.

Ранее Гутерреш заявил, что мировой кризис из-за коронавируса является наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.