Власти Москвы выделят на субсидии малому и среднему бизнесу 20-30 млрд рублей

Власти Москвы дополнительно выделят от 20 до 30 млрд рублей для субсидирования процентных ставок субъектов малого бизнеса, соответствующее решение принято мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает в складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 миллиардов рублей в зависимости от активности предпринимателей, от того, как они будут обращаться к нам за помощью», – заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит оперштаб Москвы по коронавирусу в Telegram.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что на выплату зарплат, коммунальные и иные обязательные платежи малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит деньги в виде грантов.