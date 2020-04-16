Малому и среднему бизнесы решено дать деньги на зарплаты в виде грантов

На выплату зарплат, коммунальные и иные обязательные платежи малый и средний бизнес из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получит деньги в виде грантов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«При разработке этих предложений президентом и вами была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстро реализуемым и доступным для компаний. Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это могут быть и зарплаты, это могут быть коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи», – передает его слова ТАСС.

По его словам, прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу покроют чуть более половины фонда оплаты труда за апрель и май.

Решетников добавил, что переход к предоставлению бизнесу прямой финансовой поддержки от государства – это ключевая новация второго пакета мер по поддержке экономики. Порядок предоставления выплат, по его словам, уже разработан, передает РИА «Новости».

«По факту мы будем смотреть, что случилось в компании с численностью работников и выплатила ли она заработную плату. И по сути мы будем компенсировать компании часть средств, которые организация уже выплатила своим работникам», – заявил министр.

Он добавил, что властям важно было не связать компании «невыполнимыми обязательствами».

«Поэтому мы отказались от идеи тотального неснижения численности занятых, это бы существенно сейчас сократило круг получателей таких грантов», – добавил министр.

Накануне президент Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. Он отметил, что такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае. Также он озвучил ряд других мер поддержки.