ФСБ задержала подростка за подготовку нападения на школу в Красноярске

В Красноярске задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», – сообщили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных улик в отношении подозреваемого будет принято соответствующее решение, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Сахалине задержаны двое студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на учебное заведение.