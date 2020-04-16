Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает пандемию коронавируса хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки.

Глава государств провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает БелТА.

«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», – сказал Лукашенко.

На сегодняшний день число вирус-положительных в Белоруссии достигло 4204 человек, умерло 40 человек.

Ранее Лукашенко подверг критике белорусов, которые из-за пандемии коронавируса носят защитные маски даже в поле. Кроме того, Белоруссия предложила России объединить силы в борьбе с коронавирусом.

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