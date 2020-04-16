Плановую вакцинацию детей и взрослых приостановили в России

Плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидпоказаниям в России приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», – передает ТАСС слова Кузнецова, уточнившего, что вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется.

В Роспотребнадзоре также считают временный отказ от вакцинации целесообразной мерой в нынешней ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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