Епископ-вирусолог: Благословение Патриарха оставаться дома — это помощь нашим врачам

Епископ Калачинский и Муромцевский Петр, который закончил биологический факультет МГУ, работал в НИИ природно-очаговых инфекций в Омске и защитил диссертацию по специальности «Вирусология», ответил на вопросы верующих, которые не понимают, зачем в церквях нужны меры безопасности во время коронавируса. По его словам, временное закрытие храмов — это не вероотступничествою.

Он отметил, что люди, которые говорят, что «раньше во время эпидемий всегда, наоборот, шли в храмы», недостаточно знакомы с историей, в том числе церковной, пишет журнал «Фома».

«В прошлом тоже были изоляции и карантины – не надо думать, что это новая, придуманная мера. Конечно, уровень знаний о причинах и течении эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем не менее люди знали, что остановить чуму, холеру и оспу можно только карантином. И во многих случаях береглись и читали молитвы из дома», – сказал он.

Епископ Петр отметил, что многие говорят о подвиге святителя Филарета, «который ободрял москвичей и собирал на молитву, но это подвиг исключительный».

«Могу напомнить, что нареченный тем же именем святитель Филарет – но не Московский, а Черниговский, совершая такой же подвиг во время холеры, заразился, и врачи не смогли его спасти. Это было в 1866 году», – заявил епископ.

Епископ отметил, что со времен апостолов верующим «даны слова о послушании властям».

«В отличии от гонений на христиан, карантинные меры Церковь воспринимала с пониманием, и никого не смущало, что в законах и установлениях Российской Империи в том числе были предусмотрены и ситуации с временным закрытием храмов на время эпидемий. Нет, это не вероотступничество. Мы с вами почитаем святого праведного Федора Ушакова. А знаете ли Вы, что ему удалось спасти свой флотский экипаж и весь город Херсон во время эпидемии чумы? Причем там был введен жесточайший карантин и были запрещены публичные богослужения», – сказал он.

Еписков рассказал, что адмирал Ушаков ставил патрули на въездах и выездах, всем приказывал оставаться дома, а всех больных изолировал. В итоге болезнь была побеждена.

«Многие помнят одного из православных патриархов советского времени – патриарха Пимена (Извекова), и очень его почитают. А знаете ли вы, что в бытность его местоблюстителем патриаршего престола, примерно за год до избрания патриархом, он участвовал в борьбе со вспышкой холеры в южных районах Советского союза?» – рассказал Петр.

По его словам, тогда подписали указ, которым категорически запрещалось прикладываться к иконам, а причастие мирян благословлялось исключительно на дому в случае немощи или болезни.

«Никаких перемен в отношении к патриарху Пимену в церковном сообществе это не вызвало, а совместные действия властей и Церкви позволили победить опаснейшую болезнь быстро и с минимальным числом потерь», – рассказал он.

По его словам, сейчас служатся литургии, богослужения транслируются для верующих в прямом эфире, совершаются крестные ходы, священники ходят к старикам и причащают их на дому.

«У прихожан есть благословение Патриарха оставаться дома. Это церковный ответ, это помощь нашим властям, нашим врачам и добровольцам, которые борются сейчас с эпидемией. Никто не покушается на нашу веру», – сказал он.

Он не согласился и с теми, кто считает, что опасность корронавируса преувеличена, отметив, что как вирусолог должен был исследовать новые вспышки болезней и подбирать к ним эпидемиологические меры.

«Это то, что сейчас делает государство. Так вот – у меня сейчас нет никаких оснований государству не доверять», – сказал епископ.

Слова о том, что боязнь заразиться в храме является «маловерием», он сравнил со словами «евангельских фарисеев, требующих у Иисуса Христа знамений или чудес».

«Кому же мы уподобимся, если не будем обращать внимание на реальную угрозу заражения опасной, особенно для пожилых прихожан инфекцией? Кто из нас скажет, что у него большая вера, чем у наших великих святых? Говорить о своей вере и быть уверенным в том, что Господь помилует нас от болезни – большая дерзость и искушение Господа. «Не искушай Господа Бога твоего» – эти слова остаются для нас главными в текущей ситуации», – заявил епископ Петр.

Ранее в РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

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