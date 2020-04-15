В Омске в рамках нацпроекта отремонтируют дороги

Подрядчики в Омске в 2020 году приступили к ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на объектах на месяц раньше, чем в 2019, пишут СМИ.

Более ранние сроки обусловлены заблаговременным проведением конкурсных процедур и заключению контрактов с подрядчиками, передает «Омск.рф».

В первую очередь, это удобнее для самих подрядных организаций, которые в течение зимнего периода смогли подготовить необходимые материалы и уже с начала апреля были готовы выходить на объекты, а за летний период смогут их завершить.

«В программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году предусмотрен ремонт 20 автомобильных дорог, – напомнил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства администрации Омска Асхат Сабитов. – По 17-ти дорогам контракты с подрядными организациями заключены. Срок выполнения начала работ – 15 апреля, завершение – 1 августа. Общая стоимость финансирования составила 885 млн рублей. По трем объектам, которые будут отремонтированы в рамках экономии (Панфилова, 1-й Разъезд, 4-я Транспортная), мы начнем конкурсные процедуры в конце мая, подрядчики будут определены в июне».

В этом году ремонт дорог, как и в предыдущем, будет проводиться комплексно, то есть помимо замены асфальтобетонного полотна проезжей части будет проводиться обустройство остановок общественного транспорта, ремонт ливневой канализации, тротуаров, пешеходных ограждений, замена дорожных знаков и светофорных объектов. Кроме того, будут в этом сезоне и новшества.

«С этого года в рамках нацпроекта мы работаем по предварительному национальному стандарту. Это означает более жесткие требования к составу асфальтобетонной смеси, – рассказал главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антон Глебов. – Прежде всего, данная асфальтобетонная смесь существенно отличается по техническим показателям, гранд-составу. Ее применение позволит увеличить межремонтные сроки».

В связи с началом ремонтных работ водителей просят обратить особое внимание на то, что движение автотранспорта будет организовано по временным схемам. С сегодняшнего дня и до окончания ремонта на объектах нацпроекта автомобилистам необходимо следовать указаниям временных дорожных знаков, а также заранее планировать время поездки, если маршрут следования проходит по ремонтируемому участку.

Общая площадь ремонтируемых участков дорог составляет 325 тыс. 830 квадратных метров. Общая протяженность ремонтируемых дорог – порядка 25 киллометров. Общая сумма финансирования ремонта по 20-ти участкам – более 885 млн рублей.

За соблюдением качества и сроков выполняемых работ будет осуществляться многоступенчатый контроль федеральным дорожным агентством «Росавтодор», подрядными организациями по строительному надзору – АО «Омский СоюзДорНИИ» и ООО «Скадис», представителями заказчика – бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»), а также департаментом городского хозяйства администрации Омска и специалистами Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Также за ходом ремонта будут следить представители общественных организаций.