Ученые сказали, как отличить первые симптомы коронавируса от простуды

Ученые в США установили, что отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка, пишут СМИ.

«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», – сказал один из исследователей, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Eurekalert.

Ученые отметили, что потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что пациента нужно срочно изолировать и провести тест на коронавирус.

По мнению исследователей, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, свидетельствует, что пациента необходимо немедленно изолировать и протестировать на коронавирус.

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете определили ранние признаки тяжелой формы болезни, вызванной новым коронавирусом.

Основываясь на данных анализов 4103 человек с подтвержденным коронавирусом в Нью-Йорке, они пришли к выводу, что заболевание с большей вероятностью пройдет в тяжелой форме, если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей С-реактивного белка, D-димера и ферритина. Другим признаком осложнений является низкий показатель насыщаемости крови кислородом, меньше 88%.

Также ученые установили, что болезнь чаще переходила в тяжелую форму у пациентов с ожирением, у них шансы заболеть выше, чем у людей с болезнями легких или сердца.

В России за сутки зарегистрировано 3388 новых случаев заражения коронавирусом (2774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах.

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