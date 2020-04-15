Эксперт оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

«Украинская ракета «Ольха» не является угрозой для нашей ПВО», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Лузан. Так он прокомментировал заявление директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

«Днепропетровский Южмаш и Павлоградский химический завод работают над ракетами тактического назначения с дальностью полета порядка 120–150 км. Ракета «Ольха» сравнима с нашей «Точкой». Она не представляет серьезной угрозы для наших средств противовоздушной обороны», – заверил бывший заместитель командующего ПВО Сухопутных войск России Александр Лузан.

Эксперт пояснил, что производство таких ракет базируется на старых технологиях. «Они жидкостные, с неотделяемой головной частью, крупногабаритные и хорошо заметны для средств ПВО. Во время российских военных учений по мишеням, имитирующим ракеты такого класса, проводятся стрельбы, и они успешно сбиваются», – сказал собеседник.

«Сейчас экономика Украины в таком состоянии, что вряд ли они что-то серьезное могут сделать. Одна–две ракеты – это не угроза. А после того, как Россия полностью отказалась от аппаратуры украинского производства, им теперь делать нечего, вот они и выдумывают такие истории», – резюмировал Лузан.

Напомним, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман в интервью украинским СМИ не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Шиман.

При этом он пожаловался отсутствие полноценного финансирования завода.

«Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек, если деньги не поступят в ближайшее время – уволим еще 190. Вопрос: зачем и сколько будет стоить государству возобновление производства?» – посетовал Шиман.

Ранее украинские СМИ рассказывали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. Речь тогда также шла о реактивной системе залпового огня «Ольха», которая, как говорилось в публикации, якобы способна «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, стоит ли России бояться украинских ракет.

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