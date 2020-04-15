Американский врач дал совет российским коллегам в борьбе с COVID-19

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НОВОСТЬ ЧАСА:На станциях метро Москвы образовались очереди
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Польша мешает Украине перейти на американский газ
«Глаза и уши» президента вышли из тени
Почему власти не вводят режим ЧС
«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Он воскрес, и мы «воскреснем»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
В США начинается очередная фаза гражданской войны
Сергей Мардан, публицист
Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
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Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
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