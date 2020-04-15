Американский врач дал совет российским коллегам в борьбе с COVID-19

Врачей, борющихся с эпидемией коронавируса, следует максимально снабжать средствами индивидуальной защиты, а население нужно просвещать о правилах дезинфекции и карантина, считает врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан.

По мнению Каплана, всем медицинским сотрудникам на переднем крае борьбы с вирусом нужно постараться максимально использовать соответствующие средства защиты.

«Им должна предоставляться максимальная поддержка от всего вспомогательного состава, даже от уборщиков», – передает РИА «Новости» слова Каплана, который сам переболел коронавирусом в марте.

«Если взять мой пример, я заболел и выпал из работы на две недели. Я не мог принести никакой пользы две недели. Если вдруг у вас на переднем крае слишком много сотрудников выйдут из строя на две недели, система здравоохранения, которая сейчас уже в стрессовом состоянии, подвергнется еще большей нагрузке. Тогда речь пойдет о невообразимом числе потерь, потому что не будет хватать врачей», – сказал он.

По его словам, «врачи должны быть снабжены необходимым снаряжением и средствами». «Им должна оказываться максимальная поддержка», – заявил врач.

По его словам, у американских медиков есть служба оказания психологической помощи врачам.

«Так что врачам нужна также психологическая поддержка. Возможно, необходима поддержка с обеспечением питания. В течение дня я настолько занят, что я могу просто забыть поесть или даже попить», – отметил Каплан.

Российским властям в условиях эпидемии коронавируса он порекомендовал «защитить тех, кто на переднем крае». Он также призвал осуществлять правила карантина.

«Если люди выходят в магазин или в аптеку, они должны носить маски. Обычная маска не защитит вас от того, кто кашляет и чихает рядом. Но если вы кашляете и чихаете, большая часть вашей слюны будет задержана маской. Надевая маску, вы защищаете других людей», – указал он.

«Возможно, следует людей активно информировать о том, как дезинфицировать продукты, как правильно мыть руки. Многие люди не знают, как правильно обеззаразить что-то, что они принесли домой. Многие не знают, как правильно руки мыть», – добавил Каплан.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

По данным Университета Джонса Хопкинса за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. 228 человек. Этот показатель, снижавшийся четыре дня подряд, стал рекордным за все время пандемии.

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