РЖД отменили больше ста пассажирских поездов

РЖД отменили более ста пассажирских поездов из-за снижения на фоне коронавируса, следует из данных компании.

В конце марта холдинг был вынужден сократить частоту курсирования отдельных составов, а некоторые отменить. Процесс продолжился и в апреле: с 15 числа отменили еще 32 поезда дальнего следования и изменили периодичность курсирования других 32, передает РИА «Новости».

Основная масса отмененных поездов – формирования «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

Заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов заявил в эфире канала «Россия-1», что компания постаралась «оптимизировать нашу маршрутную сеть с учетом тех ограничений, которые существуют», передает ТАСС.

В холдинге ранее подчеркивали, что решения о корректировке графика принимаются только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

Для сохранения железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами вводят дополнительные остановки для поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

Также в РЖД отмечали значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. С 21 марта число воспользовавшихся железной дорогой пассажиров по сравнению с аналогичным периодом минувшего года снизилось более чем в полтора раза.

Число проданных билетов на апрель сократилось к 2019 году на 76%, на май – на 70%. Возвращено в четыре раза больше билетов на поездки в апреле, чем год назад, а на май возврат вырос к 2019 году более чем в семь раз.

Пассажирам отмененных поездов предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки РЖД обещают незамедлительно восстановить маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на внутренние авиаперевозки: во вторник стало известно, что «Аэрофлот» снова сократил количество рейсов. Первое сокращение количества перелетов было в начале апреля. Также лоукостер «Победа» приостановил полеты до 31 мая на фоне ситуации с коронавирусом. Приостановили перелеты и чартерные Azur Air, Royal Flight и iFly.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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